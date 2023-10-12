الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

2023-10-12 10:40:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160400 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 162100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 161500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 159500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محال الصيرفة سعر البيع 160400 دينار مقابل 100 دولار، و سعر الشراء 160300 دينار مقابل 100 دولار.