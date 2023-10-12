2023-10-12 11:20:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيزور العاصمة بغداد خلال الساعات القليلة المقبلة، للقاء عدد من المسؤولين العراقيين.

وذكرت المصادر لـ "بغداد اليوم"، أن " وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيعقد في العاصمة بغداد سلسلة مباحثات مع مسؤولين عراقيين، حوّل الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران".

وأضافت، أنه "سيتم بحث ملف القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب على قطاع غزة وانعكاساتها على المنطقة والعالم".

وأشارت المصادر الى أن "عبد اللهيان سيبدأ من العراق جولة إقليمية على ضوء التطورات في غزة".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، أن موعد الاتفاقية الأمنية مع العراق، الخاصة بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، حلّ في 19 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه "حسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى منها".

وكشف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن إرسال إيران فريقا إلى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وتابع أن الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان أكدتا التزامها بتنفيذ الاتفاق و"أعلنتا أن عددا كبيرا من المقار جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق".

وقد وقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة ستة أشهر في بغداد 19 مارس 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفي حال عدم تنفيذ بنوده، هددت إيران بمواجهة الأحزاب الكردية.

وكانت إسرائيل قد باشرت، الاحد الماضي بحملة قصف مكثف استهدف قطاع غزة عقب شن حركة حماس هجومًا ناجحًا على اهداف إسرائيلية السبت الماضي، وسط تصاعد مستمر في العمليات العسكرية وتحذيرات وجهت لإسرائيل من مغبة تنفيذ اجتياح عسكري للقطاع.