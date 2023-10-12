الدينار العراقي يتنفس الصعداء بعد هبوط ملحوظ أمام الدولار في أسواق بغداد

2023-10-12 11:20:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار الدولار، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، انخفاضا ملحوظا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد بلغت 161,500 دينار عراقي قبالة كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الشراء 159,500 دينار عراقي قبالة كل 100 دولار أمريكي".

وأمس الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، بلغ سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد 163.000 دينار لكل 100 دولار".

وتتهم مصارف اهلية بالاستحواذ على الجزء الاكبر من نافذة بيع العملة ولاسيما للدولار النقدي الذي اصبح الحصول عليه من قبل المسافرين امرا بالغ الصعوبة، مايدفعهم لشراء الدولار من السوق الموازي، فيما تذهب حصة المسافرين من الدولار في هذه المصارف لغرض المضاربة.







