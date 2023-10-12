2023-10-12 11:20:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، توضيحًا بشأن منح قروض الإسكان والمشاريع الصغيرة.

وذكر المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "مستمر بمنح قروض الاسكان والمشاريع الصغيرة وغيرها من القروض للمواطنين"، مشيراً الى أن "قيمة قروض المشاريع الصغيرة تبلغ 25 مليون دينار عراقي".

وأضاف أن "ترويج معاملات التقديم على القروض مستمر في فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

ودعا المصرف بحسب البيان "زبائنه ووسائل الاعلام والراي العام الى عدم اعتماد ونقل وتداول الروابط على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع الى الاخبار ونشاطات المصرف من المصادر لغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها".







