النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء لجان المشتريات بالشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في صلاح الدين

2023-10-12 11:55:36 - المصدر: وكالة تقدم

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة استقدام (١٣) مُتَّهماً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة فرع صلاح الدين وبلديَّة تكريت؛على خلفيَّـة ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ، وتسجيل قطع أراضٍ، خلافاً للقانون. دائرة التحقيقات أفادت باستقدام (١٢) مُتَّهماً في قسم النقل – الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّـة في صلاح الدين، بعد أن كشف فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق الهيئة …