2023-10-12 12:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعرب نائب كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، اليوم الخميس، عن استيائه العميق إزاء صمت الكتل السنية والكردية تجاه الأحداث الوحشية التي تشهدها غزة، حيث يجري تنفيذ مذابح بحق الأطفال والنساء والشيوخ على يد الصهاينة. نائب الصادقون وصف هذا الصمت بأنه “أمر غير مقبول”، مشيرًا إلى أنه يخالف قيم الأخوة الإسلامية والإنسانية. ورأى أن هذا الصمت […]

ظهرت المقالة “الصادقون” تنتقد صمت الكتل السنية والكردية حيال المأساة في غزة أولاً على ايرث نيوز.