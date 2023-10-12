بلينكن يصل بزيارة تضامن ودعم إلى إسرائيل

2023-10-12 12:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إلى تل أبيب في زيارة تضامن ودعم لإسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أثناء استقبال بلينكن في مطار بن غوريون: “لن ينسى شعب إسرائيل أبدا الدعم الأمريكي في هذه الأيام الصعبة.” وأضاف: “أشكر صديقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والرئيس بايدن، وجميع أصدقائنا في الولايات […]

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