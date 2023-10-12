2023-10-12 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريخوض منتخبنا الأولمبي مساء اليوم الخميس لقاء ودياً دولياً أمام نظيره المغربي، يأتي ضمن برنامج منتخبنا في استراحة (الفيفا داي) تحضيراً للتصفيات النهائية لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس ،2024 التي تضيفها العاصمة القطرية الدوحة في نيسان من العام المقبل.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي ماهر حسان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المنتخب أجرى آخر وحدة تدريبية تحضيراً لمواجهة اليوم "، مبيناً أن" ‏الجهاز الفني يركز على العائد الفني والبدني بغض النظر عن نتيجة اللقاء لما يتمتع به الفريق الخصم من إمكانات عالية وأسلوب لعب متميز مكنه من تجاوز منتخب البرازيل ".وأضاف حسان أن" المباراة ستوضح الصورة أمام المدرب راضي شنيشل من خلال تحديد الإيجابيات والسلبيات وإمكانية معالجتها خلال المعسكر قبل الدخول في الاستحقاق الرسمي".وتابع حسان أن" الأولمبي سيقيم ضمن المنهاج التحضيري الى نهائيات آسيا أكثر من معسكر تدريبي داخلي وخارجي بالإضافة الى المشاركة في بطولة دبي الدولية "، مشيراً الى أن" الجهاز الفني يحرص على منح الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات أحقيتهم في تمثيل المنتخب وكذلك لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين لتحقيق حلم الجماهير والتأهل إلى أولمبياد باريس".