2023-10-12 12:20:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مهدي تقي، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، طلب الرئاسة التركية بتمديد بقاء قواتها في العراق، بانه "اعتراف بعدم شرعيتها في البلاد".

وقال تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تمديد بقاء القوات التركية في العراق أمر مرفوض والطلب يؤكد أن تواجدها غير شرعي وان القوات تعتبر محتلة كونها تتواجد على الأراضي العراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية".

ودعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية "الحكومة العراقية الى التحرك سريعاً لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما في ذلك القوات التركية" مبينا أن "أي تواجد أجنبي يعتبر احتلالاً وعلى الحكومة إخراجه بكل الطرق الممكنة، فهذا التواجد يهدد استقرار العراق وينتهك سيادة البلاد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من البرلمان التركي، في (5 تشرين الأوّل 2023)، تمديد عمل وبقاء قوات بلاده في كل من سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حيث قدمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، قالت فيها إن "المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر".

وفي 2015، أي بعد حوالي عام على اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي بعض مدن العراق، استحدثت تركيا، معسكرات إضافية جديدة في مدن بعشيقة وصوران وقلعة جولان وزمار، وحوّلت معسكرها في منطقة حرير جنوب أربيل إلى قاعدة عسكرية، كما قامت ببناء قاعدة سيدكان، وفتحت بعض المقرات في مدينتي ديانا وجومان القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق خنير وخاوكورك وكيلاشين، والاقتراب من مواقع تمركز تشكيلات حزب العمال الكردستاني.