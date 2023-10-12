النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء لجان المشتريات بشركة توزيع المنتجات النفطية في صلاح الدين

2023-10-12 12:25:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، استقدام (13) مُتَّهماً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة فرع صلاح الدين وبلديَّة تكريت؛ على خلفيَّـة ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ، وتسجيل قطع أراضٍ، خلافاً للقانون.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، باستقدام (12) مُتَّهماً في قسم النقل - الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّـة في صلاح الدين، بعد أن كشف فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة عن تنظيمهم معاملاتٍ لتصليح السيَّارات الكبيرة خلال العامين 2017 و2018 بموجب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، وصرف مبالغها".

وأشارت الدائرة إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام رئيس وأعضاء لجان المُشتريات في الشركة البالغ عددهم (12) مُتَّهماً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، مبينة "ضبط (6) معاملات صرفٍ من قبل فريق التحرّي".

وأضافت ان "الفريق رصد قيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بتسجيل قطعتي أرضٍ باسم إحدى المواطنات، علماً أنَّ إحداهما مُخصَّصة إلى شخصٍ آخر ضمن محضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّـة خلال العام الحالي"، لافتةً إلى أنَّ "البلديَّـة كانت على علمٍ بعدم استحقاق المواطنة لقطعة الأرض الأولى من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف عليها".

وأوضحت أنَّ "القطعتين ما زالتا باسمها في مُديريَّة التسجيل العقاري، التي تمَّ إعلامها بوضع إشارة عدم تصرُّفٍ على القطعة الأولى"، مُؤكّدةً "صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام المدير السابق لقسم الأملاك في البلديَّـة، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وبينت أنَّه "تمَّ تشخيص مُخالفاتٍ في مشروع تبليط تقاطع شارع مقابل الحي الصناعي في قضاء بلد والمُنفَّذ من قبل المحافظة بمبلغ (٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار"، مؤكدة أنَّ "المُحافظة قامت بدفع كامل مبلغ المشروع؛ على الرغم من عدم وجود محضر استلامٍ أوليٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ فنيَّـةٍ للإشراف والمُراقبة؛ لمُتابعة مراحل التنفيذ".