المرجع بشير النجفي ينضم للسيستاني ويدعو شعوب العالم إلى الوقوف مع فلسطين

2023-10-12 12:35:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا المرجع الديني آية الله بشير حسين النجفي، يوم الخميس، شعوب العالم إلى مساندة الفلسطينيين في الحرب التي تشنها ضدهم إسرائيل رداً على الهجمات التي شنتها حماس السبت الماضي والتي خلفت المئات من القتلى والجرحى في المستوطنات.

وقال بيان صادر عن مكتب المرجع "ندعو الشرفاء من شعوب العالم أن يقفوا وقفة صلبة مع عموم الشعب الفلسطيني المناضل؛ لأجل الذود عن حقوقهم الطبيعية في استرجاع أرضهم المغصوبة".

وتابع بالقول إن "استئصال هذه الغدة السرطانية التي ابتلينا بها لا يكون إِلا على أيدي المؤمنين الشرفاء".