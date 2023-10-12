2023-10-12 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بلغت الأسهم الأوروبي، الخميس، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بجولة جديدة من التراجع في عوائد السندات الحكومية وارتياح المستثمرين بسبب تصريحات تميل للتيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش وتصدر قطاعا التعدين وتصنيع السيارات المكاسب. وأغلقت وول ستريت، الأربعاء، […]

ظهرت المقالة الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع أولاً على ايرث نيوز.