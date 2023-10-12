2023-10-12 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نشرت صحيفة صينية، اليوم الخميس، مقالا كشفت فيه عن المستفيد الأول من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونمو أسهم بعض الشركات، منذ بدء هذا الصراع قبل أسبوع. وجاء في مقال نشرته صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية الصينية، أنه من الممكن أن تستفيد الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في تصعيد الصراع العسكري […]

ظهرت المقالة صحيفة صينية تكشف عن المستفيد الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.