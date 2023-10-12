بسبب زواج حبيبته.. شاب ينتحر و فشل محاولتين لفتاتين في صلاح الدين وبغداد

2023-10-12 13:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بانتحار شاب في العشرين من العمر بسبب زواج حبيبته جنوب شرق تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شابا عشرينيا أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في منطقة (بنات الحسن) في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت بسبب زواج حبيبته.

واضاف ان جثة الشاب نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.

في غضون ذلك قال مصدر في الشرطة المحلية بالعاصمة بغداد، إن فتاة من مواليد العام 2007 تعاني من حالة نفسية حاولت الانتحار بطريقة شنق نفسها بواسطة ربطة رأس داخل شقتها ضمن منطقة بسماية.

وفي حادث آخر حاولت فتاة أخرى الانتحار من خلال تناولها لمادة الزرنيخ داخل منزلها ضمن منطقة المشتل كونها تعاني من حالة نفسية أيضا.

ووفقا للمصدر ذاته فقد تم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.