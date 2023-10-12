2023-10-12 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء القصف والغارات للاحتلال الصهيوني وصل إلى 1354 والجرحى إلى أكثر من 6049 في غزة، وإلى 31 شهيدا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد حتى اليوم السادس من معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس. وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة […]

ظهرت المقالة الصحة الفلسطينية تعلن آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي لغزّة والضفة أولاً على ايرث نيوز.