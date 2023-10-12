2023-10-12 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تختتم، اليوم الخميس، الوحدةُ التطبيقيّة الأخيرة لحكام تقنيةِ الـ VAR في ملعبِ البرج بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد والتي استمرت منذ الثاني في الشهر الحالي بالتنسيق مع الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم. وستكون هناك مباراتان يقودهما الحكام المشاركون بتقنية الـ VAR مع مشغلي الإعادة والشركة الناقلة شركة عشتار والشركة المشرفة medea pro، […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة ينتظر تقييم “فيفا” على عمل حكام العراق أولاً على ايرث نيوز.