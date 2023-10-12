2023-10-12 14:00:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز /أكد ملا بختيار اليوم الخميس، أن مهرجان كلاويز كان يحظى باهتمام الحكومة أيام فترة وجود الراحل مام جلال وايام تولي السيد نجيرفان بارزاني منصب رئيس الوزراء حكومة اقليم كوردستان، مشيرا إلى أن هذا العام كان من المفترض أن يدعم هذا المهرجان من قبل بغداد لكن بغداد لم تفعل شي.

وقال القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملابختيار خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "بسبب الازمة المالية في كوردستان طلبنا من رئيس الجمهورية مفاتحة مجلس الوزراء العراقي ووزارة الثقافة العراقية لدعم مهرجان كلاويز الثقافي وقد تعهد الوزارة لكن لم تقم بذلك لغاية الآن".

وأضاف أنه "في كل عام كانت مؤسسة كوردسات هي من ترعى المهرجان لكن هذا العام تراجعت عن ذلك دون معرفة الأسباب".

واشار الى ان "في السابق كان الرئيس العراقي مام جلال هو من يدعم المهرجان وكذلك السيد نجيرفان بارزاني حينما كان رئيسا للحكومة".

وعن وضعه الحالي في الاتحاد الوطني الكردستاني وموقفه من مؤتمر الاتحاد، أجاب ملا بختيار قائلا "جوابا للسؤال الاول فانا ملا بختيار ونتمنى الموفقية لهم".

وعن المطالبة بتحويل رواتب موظفي الاقليم الي بغداد، أكد ملا بختيار ان "على الأطراف السياسية جميع اولا ان تتفق فيما بينها وتحل مشاكلها الداخلية وتتفق فيما بينها وبعدها تذهب لمعالجة مشكلة الرواتب لا أن نجد الآن كل حزب يذهب بمفرده لبغداد وكل عضو برلمان يقدم الشكوى في المحكمة الاتحادية".