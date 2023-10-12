اسوة بقرار كوردستان.. زراعة كرميان تطالب بغداد بمنع استيراد المحاصيل الزراعية

2023-10-12 14:00:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبت زراعة إدارة كرميان، يوم الخميس، بمنع دخول المحاصيل المستوردة عبر منفذ مندلي اسوة بقرار اقليم كوردستان لحماية المنتوج المحلي في الاقليم والمحافظات الاخرى، فيما دعت إلى إقرار روزنامة زراعية موحدة بين وزارتي الزراعة الاتحادية والكوردستانية.

وقالت مديرة زراعة كرميان شادية حسين لوكالة شفق نيوز، ان قرار إقليم كوردستان بمنع دخول المحاصيل المستوردة عبر منافذ الاقليم الحدودية أسهم بإنعاش وتعافي المنتوج المحلي وتلبية اغلب احتياجات السوق المحلي في كوردستان والمحافظات، إلا أن المحاصيل مازالت تتدفق عبر منفذ مندلي مع ايران في ديالى.

واشارت الى ان تدفق المحاصيل عبر منفذ المنذرية ومنها الى كرميان والسليمانية الحق اضرارا جسيمة بالمزارعين الذين يعتاشون على المحاصيل الموسمية وانخفاض اسعارها الى حدود لا تلبي كلفة الزراعة ومستلزماتها.

ودعت حسين، الى ضرورة اقرار روزنامة زراعية موحدة بين وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في كوردستان رغم استمرار المباحثات والاتفاقات بهذا الشأن، مؤكدة ان محاصيل كوردستان تلبي أغلب احتياجات الاسواق المحلية في المحافظات.

وكرميان، منطقة إدارية ضمن إقليم كوردستان تضم مناطق متنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، كأقضية كلار وكفري وجمجمال وخانقين في محافظات ديالى والسليمانية وكركوك.