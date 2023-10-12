بعد فضيحة كشفتها "بغداد اليوم".. نزاع في البصرة بين مقاول ومدير عام بسبب نصف مليون دولار

2023-10-12 14:01:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

كشف عدد من المقاولين في محافظة البصرة، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، عن وقوع نزاع بين مقاول ومدير عام على خلفية مبلغ دفع كعمولة لإخفاء مناقصة 6 بلديات طريق العوجة، والتي كشفت حيثياتها "بغداد اليوم".

واكد المقاولون في حديث لـ “بغداد اليوم"، أن "نزاعًا حصل بين المقاول (ز. ي) بعد دفعه مبلغ نصف مليون دولار (كومشن) لمدير عام قسم في ديوان محافظة البصرة يدعى (م. أ. ي) مقابل قيام الأخير بإخفاء مناقصة 6 بلديات / طريق العوجة من الإعلان واحالتها للشركة التابعة لمقاول (ز.ي)".

وأوضحوا أنه "بعد الفضيحة المدوية التي نشرتها (بغداد اليوم) تدخل محافظ البصرة أسعد العيداني وفتح تحقيقاً وأمر بإعلان المناقصة وتعامل بشكل شفاف وعلني مع الأمر، حيث وجه الأسئلة علناً لمدراء الأقسام في مجموعة الواتساب الخاصة بالمقاولين".

وأشاروا الى أن "مدراء الأقسام تذرعوا بأن المناقصة في طور الدراسة"، مؤكدين ان "المناقصة في طور الإعلان وليس الدراسة وسيتم الإعلان عنها بعد تدخل المحافظ"، مطالبين بفتح "تحقيق بكافة المناقصات التي احيلت للمقاول (ز. ي) والملقب بـ(حنون) بتدخل من مدير عام القسم (م.أ. ي) المسنود من شخصية دينية متنفذة على مستوى محافظة البصرة"، حسب وصفهم.

وقالوا إن "احدى العائلات الدينية في البصرة والتي هي من اصول سعودية باتت تفرض مدراء عامين في المؤسسات الحكومية في المحافظة بعد أن أصبح لها تمثيل نيابي بمقعدين عن المحافظة وأن المدير (م.أ.ي) هو أحد اتباع تلك العائلة الدينية ومسنود منها".

وكانت مصادر مطلعة، قد اشارت في حديث لـ “بغداد اليوم"، إلى أن "مناقصات البنية التحتية لست بلديات في محافظة البصرة مخفية ولم يتم الإعلان عنها، فيما أكد مقاولون في المحافظة أن هذه "البلديات لم تعلن عن مناقصاتها لمشاريع البنية التحتية"، وقد طالبوا بإجراء تحقيق عاجل بهذا الشأن، ولا سيما بمناقصة طريق العوجة في قضاء ابي الخصيب.

وعلى إثر المعلومات التي كشفتها "بغداد اليوم"، طالب عضو مجلس النواب عدي عواد، قاضي النزاهة في البصرة بفتح تحقيق بالمناقصة رقم "6 بلديات" والتحقق من محاولة إخفاء المشروع لصالح جهات معينة.