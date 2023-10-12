وسط أجواء إيجابية.. منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة العنابي

2023-10-12 14:15:17 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريقص منتخبنا الوطني عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة شريط مشاركته في البطولة الدولية الرباعية لكرة القدم، عندما يلاقي نظيره القطري على أرضية ملعب عمّان الدولي .وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" ‏المنتخب يواصل وحداته التدريبية الصباحية والمسائية لرفع وتيرة الاستعدادات لبدء المنافسة "، مبيناً أن" الوحدة التدريبية الرسمية الأخيرة ستكون قبل مواجهة منتخب قطر".‏وأضاف عماد أن" الأجواء في الأردن إيجابية وجميع اللاعبين في جاهزية تامة ولا توجد إصابات بين اللاعبين "، لافتاً الى أن" المدرب كاساس يحضر لتدريبات الرد للوقوف على التشكيلة النهائية التي ستخوض المباراة".