2023-10-12 15:15:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أسهما بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار بتنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الاول/ 2023.

ووفقا لتقرير صادر عن السوق، فقد تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات أدناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من ملياري سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليارات دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (836.30) نقطة، بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (816.10) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.48%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع (3043) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.