الداخلية تعلن عن إنطلاق حملة أمنية ثانية ضد المخدرات في كركوك

2023-10-12 15:20:04 - المصدر: الفرات نيوز

تعلن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية باشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري عن البدء بانطلاق حملة امنية ثانية لإلقاء القبض على مدمني ومتعاطي المخدرات في محافظة كركوك وتدعو جميع اهالي المحافظة الكرام الى التعاون وتسليم مدمني ومتعاطي المخدرات الى مقر المديرية

في محافظة كركوك لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واستحصال الموافقات الاصولية بايداعهم في مراكز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات التابعة الى المديرية العامة لشؤون المخدرات لتأهيلهم نفسيا وصحيا واجتماعيا ودمجهم بالمجتمع بعد اكتسابهم الشفاء التام بالتنسيق مع الاطباء المختصين في وزارة الصحة في خطوة تعد الاولى من نوعها وتحدث لاول مرة في تاريخ وزارة الداخلية .

المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية