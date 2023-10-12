السوداني يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر بالتنسيق مع القاهرة

2023-10-12 15:21:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر بالتنسيق مع السلطات المصرية لإيصالها.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تأكيدًا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

واضاف أنه "سيتم التنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني".







