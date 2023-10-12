الأولى بتاريخها.. الداخلية تطلق حملة تستهدف "مدمني" المخدرات في كركوك

2023-10-12 15:21:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، إطلاق حملة تستهدف مدمني المخدرات في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "باشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري اطلقت حملة امنية ثانية لإلقاء القبض على مدمني ومتعاطي المخدرات في محافظة كركوك".

وأضافت أنه "ندعو جميع اهالي المحافظة الكرام الى التعاون وتسليم مدمني ومتعاطي المخدرات الى مقر المديرية في محافظة كركوك لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واستحصال الموافقات الاصولية بايداعهم في مراكز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات التابعة الى المديرية العامة لشؤون المخدرات".

واشارت الى أن "العملية جاءت لتأهيل المدمنين نفسيا وصحيا واجتماعيا ودمجهم بالمجتمع بعد اكتسابهم الشفاء التام بالتنسيق مع الاطباء المختصين في وزارة الصحة في خطوة تعد الاولى من نوعها وتحدث لاول مرة في تاريخ وزارة الداخلية".