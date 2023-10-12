2023-10-12 15:40:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تأكيدًا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه بإرسال مساعدات إنسانية الى قطّاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني أولاً على ايرث نيوز.