2023-10-12 15:40:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وسع الذهب مكاسبه، الخميس، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر بيانات التضخم الأميركية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1881 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0951 […]

ظهرت المقالة الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب التضخم الأميركي أولاً على ايرث نيوز.