2023-10-12 15:40:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الأمين العام لحركة الانتفاضة الشعبية، طالب الساعدي، اليوم الخميس، تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. في تصريح خاص لوكالة إيرث نيوز أكد الساعدي أن “العراق، سواء كان من شعب أم حكومة أو مرجعية، يبقى متحدًا ومتجانسًا في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية”. وأشار إلى أن “جرائم الاحتلال الصهيوني في […]

ظهرت المقالة الأمين العام لحركة الانتفاضة الشعبية يعلن موقفا تجاه فلسطين وشعبها أولاً على ايرث نيوز.