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قرار جديد من وزارة التربية يخص امتحانات الدور الثاني التكميلي

قرار جديد من وزارة التربية يخص امتحانات الدور الثاني التكميلي
قرار جديد من وزارة التربية يخص امتحانات الدور الثاني التكميلي
2023-10-12 15:40:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة التربية/هيئة الرأي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، قراراً يسمح لطلبة المراحل المنتهية بتأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي وكالآتي:- ● السماح لتلاميذ السادس الابتدائي من الذين أكملوا بدرس او درسين اداء الامتحان الدور الثاني التكميلي. ● السماح لطلبة الثالث المتوسط الذين أكملوا بدرس او درسين او ثلاثة دروس باداء امتحانات الدور الثاني […]

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