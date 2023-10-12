2023-10-12 15:40:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة التربية/هيئة الرأي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، قراراً يسمح لطلبة المراحل المنتهية بتأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي وكالآتي:- ● السماح لتلاميذ السادس الابتدائي من الذين أكملوا بدرس او درسين اداء الامتحان الدور الثاني التكميلي. ● السماح لطلبة الثالث المتوسط الذين أكملوا بدرس او درسين او ثلاثة دروس باداء امتحانات الدور الثاني […]

ظهرت المقالة قرار جديد من وزارة التربية يخص امتحانات الدور الثاني التكميلي أولاً على ايرث نيوز.