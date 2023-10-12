رئيس الوزراء يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

2023-10-12 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تأكيدًا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

وأضاف ان "ذلك سيتم بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".