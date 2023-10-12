2023-10-12 16:00:09 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن إيقاف مظاهر الاحتفالات الفنية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بسبب التطورات التي يشهدها قطاع غزة، وحداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وقال مركز التواصل الحكومي، على حسابه الرسمي في منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً): "وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جرّاء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي، وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

وذكر مركز التواصل أن ذلك يأتي "تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية، وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة".

وقال وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات، لافي السبيعي، لصحيفة "الرأي"، إنّ "وزارة الإعلام ستُوقف جميع الحفلات الفنية والغنائية في الكويت، اعتباراً من اليوم (الخميس)، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابع السبيعي: "وقف الحفلات سيشمل جميع الفعاليات التي كانت وزارة الإعلام أصدرت ترخيصاً بإقامتها في وقت سابق"، ولفت إلى أنه يأتي "تعبيراً عن الموقف الكويتي الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصاً في هذه المرحلة، وما تشهده من تطورات".

وكان من المقرر أن يُحيي الخميس كل من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة العراقية رحمة رياض، حفلة غنائية، وكل من الفنانين المصريين تامر عاشور وبهاء سلطان، والفنان السعودي عايض، الجمعة، على مسرح أرينا الكويت، ضمن مهرجان ليلة عمر في دورته الثانية.

وكان القائمون على المهرجان أعلنوا في وقت سابق عن نفاد كافة تذاكر الحفلات التي طُرحت للجماهير "في وقت قياسي"، وقبل أيام من مواعيد الحفلات المقررة.