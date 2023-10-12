اربيل تحتضن فعاليات بطولة غرب أسيا للناشئين بالريشة الطائرة (صور)

2023-10-12 16:05:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس، بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة.

وقال سيف هلال مدير ادارة الاتحاد العراقي المركزي للريشة الطائرة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد العراقي المركزي للريشة الطائرة يقيم بطولة للناشئين برعاية وزير الشباب والرياضة، وهذه البطولة تمت اضافة فقرة الفرق فيها حيث تشارك كل دولة بفرقها و يحصل الفريق الذي جمع أكبر عدد من النقاط ونتمنى التوفيق للمنتخب العراقي وبقية المنتخبات المشاركة".

واضاف ان "الدول المشاركة في البطولة هي العراق و سوريا و لبنان و البحرين والأردن".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اللاعبين المشاركين بالبطولة هم من الناشئين ممن تحت عمر 15 و17 عاما.