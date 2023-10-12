الأردن يستضيف دورة رباعية بمشاركة العراق وقطر وإيران

2023-10-12 16:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تتنافس منتخبات الأردن وإيران والعراق وقطر للظفر بلقب النسخة الثانية من البطولة الدولية الرباعية التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على استاد عمان الدولي، يومي 13 و17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وتدخل البطولة في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل ونهائيات كأس آسيا في قطر مطلع 2024.

وتفتتح البطولة الجمعة بمواجهة قطر مع العراق، يليها مواجهة الأردن مع إيران، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية الثلاثاء، ويسبقها مباراة الخاسران لتحديد المركز الثالث.

وتترقب الجماهير الأردنية ظهور النجم موسى التعمري في صفوف «النشامى» بعد تألقه في الملاعب الفرنسية بتسجيله 5 أهداف لفريقه مونبيليه، وضعته في المركز الثاني بفارق هدفين عن متصدر اللائحة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعدُّ البطولة الودية اختباراً جديداً لمنتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي يتطلع لتحقيق فوزه الأول بعد خسارتين أمام النرويج 0-6 وأذربيجان 1-2.

وإضافة للتعمري يعتمد عموتة على تسعة لاعبين محترفين آخرين وهم: حارس المرمى يزيد أبو ليلى (الجبلين السعودي)، وهادي الحوراني (الفتح الرباطي المغربي)، وإبراهيم سعادة (الخور القطري)، ونور الروابدة (سيلانغور الماليزي)، وأحمد العرسان (كاظمة الكويتي)، ومحمد أبو زريق (الترجي التونسي)، ومحمد أبو حشيش (العهد اللبناني)، وعلي علوان (الشمال القطري) ويزن النعيمات (الأهلي القطري).

كما تضم لائحة المحليين إحسان حداد، ومهند خير الله، ويوسف أبو جلبوش، ونزار الرشدان، وعبيدة السمارنة، وأمين الشناينة (الفيصلي)، وفراس شلباية، وأنس العوضات، وصالح راتب، ودانيال عفانة، ومهند أبو طه (الوحدات)، وعبد الله نصيب، ومحمود مرضي، ورجائي عايد، ومصطفى عيد وسعد الروسان (الحسين إربد)، وحارسي المرمى مالك شلبية (الرمثا) وأحمد الجعيدي (شباب الأردن).

وكان منتخب الأردن توج بلقب النسخة الأولى من البطولة، التي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسوريا وسلطنة عُمان، بعد فوزه على الأخير 1-0 في المباراة النهائية.

ويشارك منتخب الأردن في تصفيات كأس العالم من الدور الثاني الذي ينطلق الشهر المقبل، في مجموعة سابعة تضمّ السعودية وطاجيكستان إلى جانب كمبوديا أو باكستان، بينما تلعب إيران في المجموعة الخامسة التي تضم أوزبكستان وتركمانستان إلى جانب هونغ كونغ أو بوتان. أما قطر فتلعب بالمجموعة الأولى، التي تضم الهند والكويت إلى جانب أفغانستان أو منغوليا، ويلعب العراق في المجموعة السادسة التي تضم فيتنام والفلبين إلى جانب إندونيسيا أو بروناي.

وأوقعت قرعة النهائيات الآسيوية الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وإيران في المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات وهونغ كونغ وفلسطين، فيما أوقعت القرعة

منتخب قطر في المجموعة الأولى إلى جانب الصين وطاجيكستان ولبنان، والعراق في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أعلن عن طرح تذاكر البطولة أمام الجماهير الأردنية مجاناً، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.





المصدر: الشرق الأوسط



