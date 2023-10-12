رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في حل متعلقات تعويض أهالي ضحايا حادث مركز النقاء

2023-10-12 16:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالإسراع في حل متعلقات تعويض أهالي ضحايا حادث مركز النقاء في ذي قار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل ممثلين عن أسر ضحايا حادث الحريق الأليم لمركز النقاء في مدينة الناصرية، بحضور محافظ ذي قار"، لافتا، إلى أن "السوداني استمع، خلال اللقاء، إلى شكاوى ذوي الضحايا ومطالباتهم الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بحقوقهم".ووجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية، بحسب البيان، بـ "الإسراع في حسم و حل جميع المتعلقات التي تخص تعويض أهالي الضحايا، بضمنها اتخاذ السياقات القانونية من أجل احتساب ذويهم المتوفين جراء الحادث الأليم شهداء أسوة بأقرانهم الذين قضوا بأحداث مشابهة"، مؤكدًا، أن "الحكومة أخذت على عاتقها تقديم الرعاية لجميع المواطنين وذويهم، خصوصاً الذين تعرضوا إلى حوادث تسببت في وفاتهم أو إصابتهم وعدم القبول بأي تقصير في هذا الجانب".