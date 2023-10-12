المالكي: ما يحصل في فلسطين المحتلة وصمة عار

2023-10-12 16:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

دعا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم الخميس، المسلمين والعرب الى الوقوف لجنب أخوانهم الفلسطينيين، فيما اشار الى ان ما يحصل في فلسطين المحتلة وصمة عار.

وقال المالكي في كلمة له بشأن الاحداث الجارية في فلسطين المحتلة وتداعيات عملية طوفان الأقصى الباسلة، وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نحيي الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية واللبنانية في معركة الدفاع عن الحق ومواجهة الكيان الصهيوني"، مبينا ان "طوفان الأقصى عملية بطولية خاضها أبطال فلسطين بمساندة المواقف المشرفة من الشعوب العربية".

وتساءل المالكي "أين الأمم المتحدة والنظام الدولي وأين حقوق الإنسان وهل هناك أسوأ مما نشاهده اليوم من دعم لآلة الحرب الصهيونية الغادرة؟"، لافتا الى ان "ما يهمنا هو مواقف اخواننا المسلمين والعرب الذين يتوجب عليهم الوقوف إلى جنب أخوانهم الفلسطينيين والحق المقدس".

وذكر ان "ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من قتل منظم تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية يمثل استمرار للعقيدة الصهيونية في الإبادة الوحشية"، مشيرا الى ان "ذلك وصمة عار في جبين الدول التي تقول انها تدافع عن الحقوق وتحرض الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم".

واكد ان "ما يهمنا هو مواقف اخواننا المسلمين والعرب"، داعيا إياهم إلى "الوقوف لجنب اخوانهم الفلسطينيين والحق المقدس".