وثيقة .. السلطات العراقية توجه بتعزيز الإجراءات الأمنية حول سفارات دول مساندة لإسرائيل

2023-10-12 16:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت قيادة العمليات المشتركة، بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية على السفارات الموجودة في العاصمة بغداد والتي كانت لدولها موقف "سلبي" من الأحداث بقطاع غزة في فلسطين.

و أوعزت العمليات المشتركة، بحسب نداء صادر عنها، الى مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين إلى تعزيز القطعات المساكة من المديرية للإجراءات الأمنية لكل من: (المركز الثقافي التركي في منطقة الوزيرية، والسفارة الأوكرانية والبحرينية في منطقة المنصور، والسفارة الفرنسية في شارع السعدون قربة ساحة كهرمانة).

وفيما يخص السفارة الأمريكية والبريطانية في المنطقة الخضراء، فقد أوعزت العمليات المشتركة إلى قيادة الفرقة الخاصة لإتخاذ الإجراءات الأمنية للسفارتين آنفاً.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العراقيين إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد بعد صلاة الجمعة المقبلة لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل.