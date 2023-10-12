2023-10-12 17:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، يوم الخميس، الدول من تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل لأنها توسيع لنطاق الحرب، فيما اعتبر عملية "طوفان الأقصى" بأنها أقسى هزيمة لإسرائيل منذ تأسيسها.

وقال المالكي في كلمة مصورة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "أية مساعدة عسكرية تمثل مشاركة فعلية في الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتتحمل مسؤولية ما يترتب عليه من إمكانية إتساع نطاق الحرب".

وأضاف "ما تواجهه إسرائيل الآن هو أقسى هزيمة لها منذ عام 1948 والقادم أعظم بأذن الله"، مشيراً إلى أن "الإحتلال أثبت ومنذ 7 عقود أن اتفاقية السلام والهرولة خلف التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس أكثر من كذبة أسقطها المجاهدون الفلسطينيون".

وتابع "داعش والصهيونية وجهان لعملة واحدة ومن منبت وإمتداد واحد".

وأردف بالقول "نحيي الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية واللبنانية في معركة الدفاع عن الحق ومواجهة الكيان الصهيوني"، مضيفاً "طوفان الأقصى عملية بطولية خاضها أبطال فلسطين بمساندة المواقف المشرفة من الشعوب العربية".

واعتبر المالكي أن "ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من قتل منظم تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية يمثل استمراراً للعقيدة الصهيونية في الإبادة الوحشية".

وأشار إلى أن "ما يحصل في فلسطين المحتلة وصمة عار في جبين الدول التي تقول أنها تدافع عن الحقوق وتحرض الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم".

وتساءل المالكي "أين الأمم المتحدة والنظام الدولي وأين حقوق الإنسان وهل هناك أسوأ مما نشاهده اليوم من دعم لآلة الحرب الصهيونية الغادرة؟".

وختم بالقول "ما يهمنا هو مواقف أخواننا المسلمين والعرب الذين يتوجب عليهم الوقوف إلى جنب أخوانهم الفلسطينيين والحق المقدس".