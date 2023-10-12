نداء أمني: تعزيز الحمايات على 6 سفارات قبيل "الصلاة الموحدة لنصرة فلسطين"

2023-10-12 17:06:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت قيادة العمليات المشتركة بضرورة تعزيز الحمايات على سفارات الدول التي كان لها "موقف سلبي" من القضية الفلسطينية، وذلك قبل ساعات من انطلاق صلاة الجمعة الموحدة لنصرة فلسطين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

واظهرت وثيقة صادرة من مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين، فأن تعزيز الحمايات يتضمن المركز الثقافي التركي والسفارة الاوكرانية والبحرينية، والسفارة الفرنسية والسفارتين الامريكية والبريطانية.











