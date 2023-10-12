2023-10-12 17:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شرح علماء من جامعة جنوب الدنمارك وجامعة ولاية كينت في الولايات المتحدة تفصيل كيف يمكن للجزيئات الهجينة المصممة خصيصًا من الحمض النووي والبروتين أن تشكل في النهاية أساسًا لأشكال الحياة الاصطناعية هذه. وأوضح العلماء أن الفكرة هي أن الروبوتات الحيوية الصغيرة المهندسة يمكن ترميزها لاستهداف مشاكل صحية محددة، سواء كان ذلك تقديم أنواع […]

ظهرت المقالة مجلة علمية: الإنسان لن يبتلع الدواء مستقبلا بل “كائنا اصطناعيا” أولاً على ايرث نيوز.