2023-10-12 17:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالإسراع في حل متعلقات تعويض أهالي ضحايا حادث مركز النقاء في ذي قار. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “إيرث نيوز” إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل ممثلين عن أسر ضحايا حادث الحريق الأليم لمركز النقاء في مدينة الناصرية، […]

ظهرت المقالة السوداني يستقبل ممثلين عن أسر ضحايا حادث مركز النقاء في الناصرية أولاً على ايرث نيوز.