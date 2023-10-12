الشيخ الخزعلي: موقف العراق موحد مرجعية وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية

2023-10-12 17:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أن موقف العراق موحد مرجعية وحكومة وشعباً تجاه القضية الفلسطينية.وقال الشيخ الخزعلي في كلمته خلال مهرجان شهداء عشيرة آل عبس التي تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يجري على غزة يندى له الجبين ورسالتنا للعدو الصهيوني أن جيشكم أجبن الجبناء".وأضاف، أن "على العدو الصهيوني ألا يتصور أن الشعب الفلسطيني وحده، فكل الشرفاء بالعالم معه"، متابعاً، أن "العراق موقفه موحد مرجعية وحكومة وشعباً تجاه القضية الفلسطينية".وأشار الشيخ الخزعلي، إلى أن "هناك من يساند الأعمال الإجرامية للعدو الصهيوني على الفلسطينيين".