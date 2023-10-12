العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

2023-10-12 17:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الخميس، مع السفير المصري وليد محمد إسماعيل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير الموارد المائية استقبل بمكتبه في مركز الوزارة سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل"، لافتة، إلى أن "اللقاء تناول بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الموارد المائية لتعزيزها وتطويرها والاستفادة من التجربة المصرية في مجال استخدام مياه المبازل لتحويل المناطق الصحراوية لواحات خضراء".وأكد الوزير ذياب خلال اللقاء "سعي العراق إلى تفعيل وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته التي يمكن توظيفها في العراق من خلال الشركات الرصينة في مجال الاستصلاح واعتماد أساليب الري الحديثة وتبادل الخبرات وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين لغرض تطوير قطاع الموارد المائية ومواجهة التحديات في ظل تسارع التغير المناخي وآثاره على دول العالم والمنطقة".من جانبه، وجه السفير دعوة لوزير الموارد للمشاركة بأسبوع القاهرة للمياه والذي سيقام أواخر شهر تشرين الأول"، مثمنا، "الجهود المبذولة من قبل الوزير للارتقاء وتطوير أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الموارد المائية".وأضاف البيان، أن "اللقاء حضره الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الأمير بكه ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة".