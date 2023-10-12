كتلة القانون تدعو الحلبوسي الى عقد جلسة طارئة

2023-10-12 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز



في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في فلسطين المحتلة (وغزة ) العصية على الصهاينة المجرمين والحصار الظالم الذي فرضه الاحتلال الصهيوني على شعبنا في غزة وانسجاماً مع البيان الذي أصدره سماحة المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) وكلمة زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي وتأكيداً على ضرورة وقوف الشعب العراقي الى جنب الاشقاء في فلسطين المحتلة من منطلقٍ شرعي واخلاقي وانساني ..

ندعو السيد رئيس مجلس النواب المحترم الى عقد جلسة لمناقشة ما يحصل من احداث دامية بحق شعبنا في فلسطين المحتلة واتخاذ موقف موحّد من الجرائم التي ترتكبها آلة القتل الصهيونية المجرمة بحق الابرياء.

كما نود ان نؤكد على الحكومة العراقية الموقرة بضرورة الاسراع بفتح باب الدعم الشعبي عبر تهيئة منافذ للتبرع امام المواطنين لتعظيم حجم الامدادات وتكوين جسر حياة يمتد من بغداد الى غزة..

كما ندعو عشائرنا الأصيلة ومنظمات المجتمع المدني ، وكل الفعاليات المجتمعية وكافة أبناء شعبنا الغيور إلى المشاركة الكبيرة في البذل والتبرع مؤازرةً للشعب الفلسطيني الحر الأبي الصامد في هذه الظروف الحرجة.

كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية

