وزير الصدر يوجه دعوة للقوات الأمنية بشأن التظاهرات

2023-10-12 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا صالح محمد العراقي، الحساب الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، القوات الامنية لحضور التظاهرة الموحدة لدعم القضية الفلسطينية في ساحة التحرير بعد صلاة الجمعة الموحدة غدا الجمعة، فيما حصر الدعوة بالجيش والشرطة "حصرا" مستبعدا باقي القوات الامنية من الحشد الشعبي ومكافحة الشغب وغيرهم.

وجاء في الدعوة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم": "بسم الله وبالله هذه دعوة خاصة لقواتنا الأمنية الجيش والشرطة حصراً لحضور المظاهرة ولحمايتها أيضاً".

واضاف: "ودعوة لشيوخ العشائر المحترمين وأساتذة الجامعات وطلبتها الأحبة نساءً ورجالاً، فالقضية الفلسطينية تهمّنا جميعاً".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا لصلاة جمعة موحدة ومظاهرة مليونية من كل المحافظات في ساحة التحرير وسط بغداد لدعم القضية الفلسطينية.