تفاصيل لقاء السوداني ووزير الخارجية الإيراني

2023-10-12 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، "التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد السوداني "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حقّ الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وترابه التاريخي" مشدداً على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الأهالي هناك من محنتهم".

من جانبه، نقل عبد اللهيان تحيات القيادة الإيرانية للسوداني، وتأكيدها على الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، في الساحتين العربية والإسلامية، إزاء مشاكل المنطقة والجهود الساعية إلى حلّها.

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد وصل العاصمة بغداد عصر اليوم الخميس في جولة إقليمية تشمل لبنان وسوريا والعراق لبحث التطورات الفلسطينية.

وتعذر وصول الوزير الإيراني الى العاصمة السورية دمشق لخروج مطارها الدولي عن الخدمة بعد قصف اسرائيلي للمدرج في وقت سابق اليوم ليعود بطائرته الى بغداد.