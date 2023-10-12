رئيس الوزراء يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة

2023-10-12 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني استقبل مساء اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرى بحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق".وأكد السوداني، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وترابه التاريخي، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الأهالي هناك من محنتهم".من جانبه، نقل عبد اللهيان تحيات القيادة الإيرانية للسوداني، وتأكيدها على الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، في الساحتين العربية والإسلامية، إزاء مشاكل المنطقة والجهود الساعية إلى حلها.