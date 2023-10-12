السيد الحكيم: نجدد مطالبتنا بإيقاف التصعيد الإسرائيلي على غزة

2023-10-12 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعجدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، المطالبة بإيقاف التصعيد الإسرائيلي على غزة.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" أهلنا المقاومون الصابرون في مدينة غزة المحاصرة يرزحون تحت وطأة ظروف إنسانية عصيبة جراء الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم برا وبحرا، في ظل قصف جوي كثيف حوّل المدينة إلى أرض منكوبة على وفق المعايير الإنسانية التي تنص عليها المواثيق الأممية".وأضاف السيد الحكيم،" نجدد مطالبتنا بوقفة جادة ومسؤولة من قبل مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وباقي الفعاليات الدينية والسياسية والإنسانية في العالم أن تتحمل مسؤوليتها لإنقاذ الشعب المنكوب هناك، والعمل على إيقاف التصعيد الإسرائيلي، وإطلاق حملات إغاثة إنسانية عاجلة وسط أنباء عن نفاد الماء و الأدوية والغذاء ومتطلبات المعيشة في قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية عصيبة".وختم السيد الحكيم:"الصبر والنصر لأهلنا في غزة الصمود".