2023-10-12 19:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

بمئة مليون دينار .. وزير التعليم يكرم الطلبة الفائزين بجائزة التعليم العالي للقراءة كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الطلبة الفائزين بجائزة التعليم العالي للقراءة بحضور حشد غفير من أساتذة الجامعات الحكومية والأهلية والتدريسيين والطلبة. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت لتكريم الفائزين بجائزة التعليم العالي للقراءة حيث أكد وزير التعليم العالي […]

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