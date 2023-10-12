2023-10-12 19:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وتلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرى بحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والحصار […]

ظهرت المقالة السوداني يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني أولاً على ايرث نيوز.