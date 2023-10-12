2023-10-12 19:55:09 - المصدر: وكالة تقدم

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسةَ الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه. وبحث اللقاء ، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، منها العسكرية والتعليم والثقافة، وتطوير قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الحكومة العراقية والفرنسية بما …