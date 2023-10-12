الحلبوسي يدعو فرنسا للعب دور إيجابي لتطويق التطورات في المنطقة

2023-10-12 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أهمية الدور الفرنسي في دعم العراق واستقراره، فيما دعا فرنسا إلى دور إيجابي في تطويق الأزمة والتطورات في المنطقة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه"، مبينا، أنه "تم بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، منها العسكرية والتعليم والثقافة، وتطوير قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الحكومتين العراقية والفرنسية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وأضاف، أنه "تم مناقشة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون بين مجلس النواب العراقي والجمعية الوطنية الفرنسية، وتنسيق المواقف والدعم المتبادل بين المنظمات الدولية".وعبَّر الحلبوسي خلال اللقاء، "عن أهمية الدور الفرنسي في دعم العراق واستقراره"، مشيراً إلى "أهمية توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استراتيجية بين البلدين".وأكد،" دعم مجلس النواب للحكومة العراقية بهذا الصدد".وبحث الجانبان، خلال اللقاء، جهود التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية في الأزمة الراهنة، مشددا على "ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتوفير الحماية للمدنيين وفتح القنوات الإغاثية".ودعا الحلبوسي "إلى أن يكون لفرنسا دور إيجابي في تطويق الأزمة وإيجاد الحلول لها".من جانبها، عبَّرت يائيل براون عن "دعم بلادها للعراق في جميع المجالات بما يحقق أمنه واستقراره"، مؤكدة، "أهمية استمرار التنسيق بين مجلس النواب العراقي والجمعية الوطنية الفرنسية ودعم الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين".